私隱署首控「起底」男

個人資料私隱專員公署落案起訴一名三十一歲男子，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》中「在未獲同意下披露個人資料」共四項罪行，案件將於下周三在西九龍裁判法院提堂，這是公署首宗就「起底」罪行作出起訴的個案。



被告涉嫌在去年十月，與兩人捲入金錢糾紛，於社交網站披露他們的個人資料，包括姓名、手提電話號碼、職業等資料。私隱公署於同年十二月作出拘捕，是首宗因違反「起底」罪行而作出拘捕行動的個案。