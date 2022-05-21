被告涉嫌在去年十月，與兩人捲入金錢糾紛，於社交網站披露他們的個人資料，包括姓名、手提電話號碼、職業等資料。私隱公署於同年十二月作出拘捕，是首宗因違反「起底」罪行而作出拘捕行動的個案。
私隱署首控「起底」男
被告涉嫌在去年十月，與兩人捲入金錢糾紛，於社交網站披露他們的個人資料，包括姓名、手提電話號碼、職業等資料。私隱公署於同年十二月作出拘捕，是首宗因違反「起底」罪行而作出拘捕行動的個案。
疑酒店檢疫中招 夫婦到訪多間食肆 Omicron新變異株區社入殺
本港首次在社區發現傳染力較高的Omicron BA.2.12.1變異株。一對美國抵港夫婦完成檢疫後在社區驗出帶有BA.2.12.1，他們檢疫期間所住的「蘭桂坊酒店@九如坊」疑出現垂直傳播，兩人曾到訪至...
2022-05-21
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英國隊未通過藥檢 東奧4X100
國際體育仲裁法庭早前裁定，由於英國隊第一棒跑手烏查於興奮劑檢測中呈陽性反應，英國隊被褫奪東京奧運田徑男子4X100米接力賽的銀牌成績。國際奧委會昨日正式宣佈，跑第四的中國隊遞補摘銅，這意味中國男子4X...
2022-05-21
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拜登訪亞洲 將再與習會談
正當美國總統拜登動身前往亞洲訪問、準備與南韓和日本領袖商討如何抗衡中國之際，白宮國家安全顧問沙利文周四透露，拜登可能會在未來數周內再與中國國家主席習近平進行會談。如果消息屬實，便是習、拜繼三月中進行視...
2022-05-21
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碧麗軒開現樓示範單位
新盤推售浪接浪，豪宅同部署出擊。華懋薄扶林碧麗軒已屆現樓，月初已上載樓書及推出4伙複式戶招標，日前開放示範單位予準買家預約參觀。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，碧麗軒意向價將參考南區住宅及同系西半山大學...
2022-05-21
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東方海外等4股「爆冷」染藍
恒指公司昨日公佈最新季檢結果，東方海外（316）、中升（881）、中芯國際（981）及中國宏橋（1378）「爆冷」成為藍籌新貴，瑞聲科技（2018）則遭剔出，藍籌股數目將增至69隻。港股方面，內地下調...
2022-05-21
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扭轉宿命 錫破天驚
過去兩次晉級德國盃決賽都鎩羽而歸的RB萊比錫，今晚第三次嘗試可望成功。皆因陣中攻擊核心尼干古腳風正順，相反對手弗賴堡陷入低潮，該隊可望在柏林奧林匹克體育場勝出封王，客勝放心去馬。（香港開電視77、有線...
2022-05-21
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曾獲贈百萬醫藥費治前妻 艾威疫下手鬆頻借錢助友報恩
年前，63歲嘅艾威為幫前妻醫重病花光積蓄，仲欠債百萬，好彩富貴朋友主動話唔使還。疫情下眼見唔少同行失業陷財困，艾威自爆合共借咗6位數字畀朋友紓困：「當如報答我嘅恩人囉。」 採訪：方騫平 場地：時光里程...
2022-05-21
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李純恩 - 假的真不了｜好好過日子
菲律賓新任總統小馬可斯一直標榜自己是牛津大學畢業生，但最近被住在英國的菲律賓人——當然是反對他的人——踢爆，說去牛津大學查過了，當年（一九七六年）小馬可斯在牛津參加初級考試，總共考三科，結果兩科不及格...
2022-05-21
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薛恩呂健威梅開二度 巴度變身冷殺手 希威森封王魅力威威
昨晚谷戰希威森憑兩冠一亞兩季成為騎師王，包括與韋達合作勝出「勝出魅力」和「八心之威」。至於薛恩就憑呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」起孖；而呂健威另贏「暖在你心」，同告梅開二度。其餘羅富全勝出「忠誠駒」...
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