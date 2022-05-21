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駕試快期預約將須電子認證

2022-05-21 列印
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為提升駕駛考試的重考生快期預約系統的公平性，運輸署宣佈由本月三十日起，考生進入快期網上預約系統，必須使用「智方便」或有效的電子證書作身份認證，才可進行預約。

新措施有助防止有人利用電腦程式，使用重考生快期網上預約系統，令其他申請者較難同時使用該系統進行預約。

新措施推出後，考生仍可透過預約系統的電話互動語音服務作電話預約。
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