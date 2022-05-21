倫敦優秀校網倫敦BARNET區全新大型住宅項目BRENT CROSS TOWN第一期首次公開發售 售價由£390,000起

英國著名發展商Argent Related宣佈，強勢推出首個備受期待倫敦全新大型住宅項目Brent Cross Town，首次於香港公開發售及設獨家展銷會。Brent Cross Town座落倫敦佔地 180英畝、耗資70億英鎊大型重建發展項目核心位置。首階段推出兩座大樓The Ashbee及The Delamarre，被50英畝的公園及遊樂場恣意環抱，盡享開揚綠化景致，合共提供 277個經典設計並具卓越品質的全新住宅單位。第一太平戴維斯（香港）國際住宅為項目香港獨家銷售代理。第一期兩座住宅大樓The Ashbee和 The Delamarre合共提供277間開放式、1房、2房及3房全新時尚住宅單位，包括雙層特色複式單位，大部份單位設陽台或露台。每戶明亮通風、寬敞舒適，坐向無與倫比，住戶可將Claremont Park公園的湖景盡收眼底。室內設計由全球知名建築師事務所Woods Bagot匠心打造。兩座住宅大樓的住戶都將成為私人會所The Claremont Park Club會員，尊享位於兩座大樓地下設備先進的健體休閒中心及住客共享工作空間等設施。Brent Cross Town首次在香港推出，整個項目合共6,700個住宅單位，更設有全新商店街，匯聚各大知名商店、咖啡廳及餐廳等，並有優質室內和室外運動場及健身設施。區內等設八個全新大型公共休憩廣場、寬闊步行大道及景觀公園。這裡誠然是改善生活方式的理想居停，使您在倫敦的生活和工作得更靈活，更得心應手。Brent Cross Town是倫敦最大的城市重建項目，並由單一發展商Argent Related及經典King’s Cross活化項目團隊誠意打造。Brent Cross Town的整體規劃是由屢獲殊榮的建築師事務所Allies&Morrison精心設計，King’s Cross活化項目亦是由該建築師事務所塑造。這個全新大型項目坐擁卓越交通網絡，經預計於2022年12月竣工的全新Brent Cross West火車站僅12分鐘即可直達St Pancras International站及King’s Cross站，而經地鐵 Brent Cross站前往倫敦市中心的班次亦只是每5分鐘一班，非常便捷。Brent Cross Town第一期兩座住宅大樓The Ashbee和The Delamarre單位售價由£390,000起。住戶可以申請停車證使用共用地下停車場。