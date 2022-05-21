碧桂園大灣區物業香港展銷會 珠海橫琴灣55萬起 順德地鐵上蓋42萬起 盡在雅蘭

碧桂園大灣區物業香港展銷會於5月20-22日(週五、六、日、一)舉行，集合大灣區投資熱門地區樓盤，包括
1，珠海橫琴-碧桂園臻灣國際、位處橫琴灣新中心區， 珠海橫琴灣最低水投資項目。
2，佛山順德碧桂園三龍匯、 四強聯手打造，香港鐵路MTR，順德鐵路，萬達集團 碧桂園共同發展，集鐵路上蓋，大型shopping Mall於一身，媲美香港九龍站，投資自住皆宜。
3，中山石岐南碧桂園鳳凰城，千畝湖光山色大盤，盡享石岐繁華熱鬧生活。
4，惠東碧桂園十里銀灘，近十年最多香港人嘅選擇，最多香港業主，業主專車直達樓盤，水上活動，天然沙灘，單位戶戶看海，醉人海景現樓發售。
本次發售分層單位由380呎開放式-2077尺四房間隔，另外發售由2100-4500尺豪華別墅連獨立花園及溫泉入戶可選。
展銷會除了特殊折扣優惠外，客戶購買指定項目更加可以獲贈豪華大禮包：1、送全屋精緻傢俬/2、/送物業管理費3、送$10000裝修禮券/4、送驗樓服務。
本次展銷會優惠只限親臨旺角雅蘭中心展銷廳認購客戶。
地點：碧桂園灣區聯展中心-旺角雅蘭中心一期19樓。時段：上午10:30至晚上7:00。預約電話:2711 2288。