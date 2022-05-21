菲律賓新任總統小馬可斯一直標榜自己是牛津大學畢業生，但最近被住在英國的菲律賓人——當然是反對他的人——踢爆，說去牛津大學查過了，當年（一九七六年）小馬可斯在牛津參加初級考試，總共考三科，結果兩科不及格...

2022-05-21