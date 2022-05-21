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女醫護疑遭職場欺凌

2022-05-21 列印
■該名女醫護只穿一隻鞋，抱頭坐地哭泣。
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網傳片段發現疑有女護士遭欺凌，疑攝於本周二，該名女醫護坐在地只穿著一隻鞋，抱頭疑在哭泣，旁邊有兩名醫護同事，一人將鞋掟走，另一人接力將鞋踢至遠處，引發大批網民關注。

醫管局回覆傳媒查詢時表示，未能確認有關片段的拍攝時間、地點及片段中人的身份，亦無接獲相關投訴，局方稱設有既定的員工投訴機制，呼籲員工如在工作場所遭遇欺凌應盡快投訴。
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