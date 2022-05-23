後巷斜坡改石級 水泥封沙井渠蓋 僭建石屋大改造 亂駁鄰廈喉管

■在後巷施工的阿叔，聲稱受業權人委託做工程，但又不願出示文件。

■林博指有人用石屎填平去水渠。

■有人把附近大廈的水管駁長並插入地下。

舊區後巷暗藏僭建石屋多年，有人近日大搞工程，街坊忍無可忍。土瓜灣一條後巷內，約十年前被人僭建一間神秘石屋，由於沒影響出入，街坊未有理會。直至上月初，有人疑在石屋外圍大興土木，擅自加建石級，接駁污水喉，更填封沙井渠蓋，連旁邊樓宇的水管亦遭人胡亂改動，接上外來喉管，令後巷烏煙瘴氣，居民擔心大廈喉管出問題，去信向多個政府部門投訴，至今仍未撥亂反正。這條後巷位於土瓜灣漆咸道北的同德大廈、馬頭圍道的新樓盤傲形和一幢舊樓，以及石塘街一幢大廈之間，呈L形，業權由四幢大廈共同擁有。九龍城區居民聯會總幹事林博對本報說，四月初起收到大量住戶投訴，指有人疑未獲業權持份者的同意，擅自為後巷內一間存在約十年的石屋外施工，鋪上新的煤氣管，又做水電喉管等工程。「這間屋約十年前出現，不知誰人興建，數年前屋宇署職員口頭回答居民查詢，形容是僭建物，但一直未見拆卸。」出現逾10年 一直未拆卸由上月初起，有人在後巷施工，包括把通往石屋的小斜坡改建為石屎級、部份路段的石級又改為斜坡。居民最不滿的是，同德大廈面向後巷的污水喉竟被人駁長並插入地底，而傲形有雨水喉遭人拆去，更在大廈外牆加建食水喉。此外，後巷路面的沙井渠蓋和去水渠亦被人用石屎填封。現場堆積了大量建築材料，又搭建大型鐵架和棚架，猶如一個小型的建築地盤，塵土飛揚。林博稱，施工者是一名在附近開設工程公司的東主。大廈住戶向他查問是誰授權他開工，他辯稱是受附近一名大廈的住戶聘用，並聲稱已獲得屋宇署批准。但林博對記者指出，據他查詢，並沒有住戶提出以上工程，「至於現場貼上的屋宇署開工紙，只是批准這名東主在另一個地方展開拆卸工程，根本與後巷無關。而屋宇署職員在五月三日已來到貼告示，表明後巷的加建工程未獲批准。」林博說，據街坊了解，該石屋存放了建築材料，經常有工人出入，而工人與該名東主相識，「街坊不知道工程背後目的，但將斜坡改為石級，明顯是方便運送材料。」開工紙屬另一地方工程對街坊造成困擾，「除了擔心引起蚊患鼠患，又發出大噪音，嚴重影響街坊休息。」另外，林指工程有存在危險，「大量雜物容易引起火警，到時責任歸於住戶。而現場一個斜坡改為石級，導致原有的大樹傾斜，街坊擔心斜坡倒塌。」林博覺得最離譜的是，有人將沙井渠蓋用石屎填封，「以後就算出現去水淤塞，都不能打開沙井渠蓋去暢通喉管，影響很大。」為解決事件，林博聯同九龍城區議員楊永杰先後多次去信屋宇署、路政署和渠務署，各部門回覆稱會跟進調查，「稍後會聯同區議員到區議會請願，希望得到相關部門關注。」