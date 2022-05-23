葵涌邨單位水管爆裂 噴10米「水柱巨炮」

葵涌邨疑一大廈外牆水管爆裂，噴出十米長的巨型水柱，令鄰近單位慘遭殃，有網民在社交平台驚見「城市奇觀」，紛紛質問是否在提供樓宇服務，包括洗窗、「幫隻窗做壓力測試」等。



據悉，現場為葵涌邨，事發約昨早九時。片段所見，大廈低層出現「水柱巨炮」，水不停橫向射至鄰近單位近冷氣機位置，水柱再經簷篷流向地下，形成一條小瀑布。據報指，最終人員要關閉水掣才能截水。有人推測，水柱是因附近單位室內或外牆水管維修導致，不過暫未知射出的水柱是否為鹹水。有關片段於網上瘋傳，引起網民熱議。