馬場復觀賽 馬迷：一齊叫有氣氛

馬會一月初因應疫情禁止公眾進入馬場觀賽，事隔超過四個月，沙田馬場昨終於重新開放予公眾人士入場觀賞賽事，有馬迷認為現場有多些人一齊叫，比較有氣氛，電視聽不到馬啼聲，「差好遠」，但亦有市民不知道要預先訂座才能入場，最終失望而回。



馬會指，已獲政府准許，本月最後三個賽馬日在特定條件下可以入場，入場人士須打齊兩針，以及要掃「安心出行」，進入馬場及場內每個餐飲處所前，需掃描「安心出行」場所二維碼，以及出示疫苗接種記錄。