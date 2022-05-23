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搗違規派對房 54人犯聚遭票控

2022-05-23 列印
■中區荷李活道一派對房間疑未有酒牌下，向顧客提供酒類飲品，警方拘捕一男一女負責人。
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派對房間及酒吧等場所上周四重開，警方為對抗疫情，密密巡視不同處所，前日於中西及觀塘區分別揭破有派對房間涉無牌賣酒及違規營業，遂向五十四人發出票控。

當日，人員在荷李活道一單位搗破一間未領有酒牌的派對房間，行動中，人員以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」等罪，拘捕兩名負責人，撿獲總值約五萬六千元的酒精類飲品。

單位內二十三男二十二女則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反「限聚令」被票控。

另外，警方人員亦發現成業街一派對房間，懷疑違規營業。單位內九人涉嫌違反防疫規例，同遭票控。警方提醒市民，派對房間已重開，惟在防疫規例下，每一房間不得超過八人。
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