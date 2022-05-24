康文署連串活動慶回歸25載 七一免費訂運動場 恐成炒場黨肥肉

今年七一，是香港回歸二十五周年的大日子，政府打響慶回歸頭炮。康文署動用近三億，由本月起至今年底推出連串文娛康體活動，包括七月一日開放多個體育場地供市民免費使用，各博物館亦舉行不同主題的展覽，包括展出珍貴恐龍化石。對公共運動場地於七一免費開放，有議員促請當局打擊炒場黨。



康文署定於七月一日免費開放大部份室內和室外的康樂設施，包括公眾游泳池、籃球場、羽毛球場、乒乓球室等，而水上活動中心多種艇隻亦豁免租用費，但運動場、足球場及度假營則不包括在內。市民可以於六月二十五日起經「康體通」或親身到訂場櫃枱預訂。據康文署資料，預訂室內有空氣調節的場地，如籃球場及排球場每小時收費一百四十八元、羽毛球場每小時收五十九元等等，但七一當天成功預訂，則可慳一筆。消息公佈後，引起公眾關注排隊黨又會出沒霸場。

利用程式訂場 比「智方便」更快



早前康文署重開部份體育場地，炒場黨再現，部份近傍晚時段場地時租二百九十六元，竟被炒貴至一千八百多元，康文署再出招打擊「炒場」活動，包括讓利用網上預訂服務的市民優先於櫃枱訂場等，但有知情人士指炒場黨「下有對策」，以電腦程式繼續於康體通使用其他人的身份證明文件，於同一時間用多人身份網上訂場，比「智方便」用家更快訂到場地。



香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩認為，康文署打擊「炒場」措施只可「止咳」，令情況不再惡化，坦言場地炒價暫時未見回落。他又指，炒風最熾熱的籃球場，現時每小時過千元，即使籃球教練出動學員一齊搶場，亦不一定搶到，教練無奈硬食炒價。立法會議員陳恒鑌說，相信七一免費康樂設施會相當搶手，恐炒場黨搶走場地後「無本生利」，康文署能否防止炒場，視乎相關措施是否收效。康文署回應指會抽樣巡查，以確認租用人是否使用設施；任何租用人累積兩次違規紀錄，會被禁止預訂收費康體設施九十天。



此外，康文署亦會舉辦多項文化藝術活動，多個博物館本月起舉行不同主題展覽，包括「八大．尋龍記」珍貴恐龍化石標本展覽、呈獻敦煌石窟藝術文化的「敦煌——千載情緣的故事」展覽等。