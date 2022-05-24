「花悅滿城」 多區花海供打卡

■各區公園將設花牆等供市民打卡。

七一回歸二十五周年，是賞花的時刻。康文署將於六月至十月期間推展「花悅滿城」計劃，在全港四十八個主要地點及公園，如沙田及九龍公園等佈置慶祝回歸主題的花牆、花海及花圃，亦會在維港兩岸設置包含回歸祝福的戶外藝術裝置及屏幕投影，讓市民開心「打卡」留念。署方亦於下月中起陸續在屯門大會堂、荃灣大會堂廣場、葵青劇院廣場等九個場地，展示有關回歸二十五周年的康樂棋棋盤地畫；下月起在荔枝角、天水圍等公園等舉辦「歡樂公園」，設攤位遊戲及工作坊等。