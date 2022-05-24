元朗一單位火警，一度威脅歷代皇帝珍品。收藏皇帝龍袍、玉璽、墨寶等珍品的「陳火光博物館」於昨晨起火，消防員到場迅速撲熄火警，經初步調查，不排除漏電招惹祝融。博物館內有熏黑痕跡，一名女子返回善後，稱「最緊要人冇事。」昨早七時許，元朗大棠路捷榮樓一單位起火冒煙，街坊見狀，報案求助。消防趕到開喉，將火救熄。初步調查疑魚缸水泵漏電，事件中無人受傷。警方聯絡戶主助查，有人回來打掃。現場所見，屋內牆上字畫遭煙火熏黑，未知其他財物損毀情況。一名女士返回單位時回應記者提問說；「最緊要人冇事，其他都事小。」收藏乾隆玉璽龍袍等網上資料顯示，「陳火光博物館」是一家面積三千呎的私人博物館，位於元朗大棠路舊式唐樓內，收藏不少文物古董，堆積如山，不少與皇帝有關，當中包括由酸枝木框所保存的岳飛草書真跡、慈禧太后及康熙皇帝的御筆書法、乾隆曾經使用的玉璽，以及他曾穿着、並用真金線所繡的黃色龍袍等，價值不菲；其中近三十件藏品十一年前曾於觀塘apm商場展出，當時聲稱估值逾十億港元，大會為展品買重保險。博物館主人為元朗鄉紳陳火光，原是一家百貨店的東主，自幼受中華文化熏陶，由十七歲起收藏書法古物，名副其實是一名「古董癡」。由於他喜愛與人分享其收藏品，遂於九○年起將家居改為博物館，開放予市民參觀，期間充當館長為參觀者講解藏品。有別於一般博物館，場內逾萬件「藏品」任睇任摸。陳氏接受傳媒採訪時曾透露，有一張珍貴郵票《全國山河一片紅》遭參觀者換走。