  • 2022年5月24日 星期二
  • 24º
  • 94%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 未來外父疫苗通行證僭建石屋城巴康文署

日報新聞 > 港聞

劏房起火50人倉皇逃生 有男住客僅穿內褲

2022-05-24 列印
■有男住客疑來不及穿衣，僅穿內褲狼狽逃生。
Previous Next

劏房起火，居民為保命，幾近赤裸逃生。深水埗一劏房單位起火，數十名居民倉皇逃生，有男住客僅穿內褲，疑事發時來不及披上外衣便衝出逃生，情況狼狽，幸火警中無人受傷。

昨清晨近五時許，界限街有唐樓內有單位突然起火，逾五十名住戶從睡夢中驚醒，報警求助。消防員接報趕抵，一度升起雲梯救援，並動用兩隊煙帽隊及一條喉灌救，約十五分鐘後將火撲滅。期間有住戶抱同愛犬一起走火警，由於事發突然，有人逃生時只穿睡衣和拖鞋，另有男子僅穿內褲，當時赤腳。現場消息指，起火位置為劏房單位，疑冷氣機首先起火，其後蔓延。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd