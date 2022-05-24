劏房起火50人倉皇逃生 有男住客僅穿內褲

劏房起火，居民為保命，幾近赤裸逃生。深水埗一劏房單位起火，數十名居民倉皇逃生，有男住客僅穿內褲，疑事發時來不及披上外衣便衝出逃生，情況狼狽，幸火警中無人受傷。



昨清晨近五時許，界限街有唐樓內有單位突然起火，逾五十名住戶從睡夢中驚醒，報警求助。消防員接報趕抵，一度升起雲梯救援，並動用兩隊煙帽隊及一條喉灌救，約十五分鐘後將火撲滅。期間有住戶抱同愛犬一起走火警，由於事發突然，有人逃生時只穿睡衣和拖鞋，另有男子僅穿內褲，當時赤腳。現場消息指，起火位置為劏房單位，疑冷氣機首先起火，其後蔓延。