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日報新聞 > 港聞

美股中段升590點

2022-05-24 列印
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市場逐漸消化美國通脹上升的不利消息，加上美股累積跌幅已很可觀，外圍股市昨晚大幅反彈。杜指中段報三一八五二點，升五百九十點；納指則報一一四四二點，升八十八點。滙控美國預託證券價格見四十九點五六港元，升一點一一港元；騰訊則見三百四十二點四九港元，跌四點三一港元。
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