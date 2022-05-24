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「疫苗通」下周第三階段 宜速打齊3針

2022-05-24 列印
■「疫苗通行證」第三階段將於下周二實施。資料圖片
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「疫苗通行證」第三階段將於下周二實施，新冠康復者與從未受感染的人士，在打針要求上有不同。從未受感染並在六個月前已接種第二針的十二歲或以上人士，必須在本月三十一日前接種第三針，才可符合「疫苗通行證」的要求。

如康復已滿六個月，打第一針疫苗已有六個月人士，由本月三十一日起須已接種第二針；已接種一針復必泰的十二至十七歲康復者，則無接種第二針的要求。

另外，政府指六個月是「疫苗通行證」要求接種的寬限期，而三個月則是建議接種疫苗的間隔時間，提醒市民要盡早獲得疫苗保護，夠時間便盡快打齊三針，毋須等待「疫苗通行證」寬限期屆滿時才行動。成年人一般打完第二針後三個月，便可以打第三針。
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