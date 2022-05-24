涉騙世衞420萬 防護中心前高層還柙

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文（見圖），涉嫌為世衞等三個國際及海外組織，提供逾四百二十萬元結核藥物測試及其他服務時，濫用公職謀取私利。案件昨在區域法院開審前，甘啟文承認公職人員行為失當等共六罪，其否認的一項使用虛假文書罪獲准法庭存檔。暫委法官把案押後至六月十七日判刑，被告須還押。



案情指，被告於一九九二年連同十名本地微生物學家，創立香港微生物學醫生協會，被告虛假地向國際組織稱，協會是等同衞生署的機構，以及是香港結核實驗室的合作夥伴，從而獲得資助及服務費。