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65歲婦命危急需換心續命

2022-05-24 列印
■病人許女士，自上月六日入住瑪麗醫院後，病情持續惡化。
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因急性心肌炎引發心臟衰竭的六十五歲女病人許佩蘭，自上月六日入住瑪麗醫院後病情持續惡化，現時其心臟功能只餘一成一，需要依賴體外輔助機器以維持生命，急需換心以爭取時間避免再出現併發症。醫生指許女士情況極為危急，形容「換心是唯一的生存機會」，強烈呼籲公眾捐贈適合的遺體心臟協助病人。捐贈者必須為O型血型。

許女士高一米五四，重四十二點八公斤，O型血；捐贈者體型與許女士相近更佳。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政形容現在是「與時間競賽」，許女士丈夫盧先生落淚指與太太一直感情深厚，坦言「冇咗太太，自己都唔知點樣行落去」，希望善心人能捐贈遺體心臟。
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