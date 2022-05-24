65歲婦命危急需換心續命

新冠肺炎疫情給香港人最大的教訓，是疫情初期對疫苗的信心不足，延誤了接種時間。經此一役，現在大多數人都願意接種至少三針，保障自身，即使染上病毒也減少出現重症的危險。然而，由昔日的怕打針，到近期有不少人討...

2022-05-24