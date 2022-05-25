事發片段曝光 網民戥父子不值 小童挨跌得得B 父賠

3萬 店方致歉退款

一名五歲男童隨父母逛玩具店，踫跌一個標價五萬多元的「天線得得B」大公仔，爆裂毀爛，父親賠款三萬多元了事，其後兒子疑似受驚，須向學校請假一天。事發經過片段曝光，大批網民替父子不值，斥店方沒有鞏固好大公仔，不應把責任歸咎小童。群情洶湧下，店方低頭，向事主一家致歉，同時全額退款。



男童父親鄭先生說，本月二十二日晚約六點半，他和家人到旺角朗豪坊玩具店Kk plus閒逛，當他走出店外打電話，忽然聽到身後響「砰」一聲，回頭見一隻「天線得得B」大公仔倒在地上「爆晒」，再看兒子︰「肯定係我個仔出事」。鄭說，店員對太太說：「之前見到你個仔踢咗佢一腳」，但沒說兒子將公仔踢倒，認為店員「可能係誤導咗我哋」。

幼童受驚 頻問「點解個公仔咁恐怖」



事發後，五歲兒子成個人「僵晒」，鄭為息事寧人，願意賠款，想盡快離開。店員指，大公仔高一點八米，價值五萬二千八百元，向公司查詢後，須「收回成本價」三萬三千六百元。鄭以信用卡付款，隨即離開。他形容回家途中，兒子一聲不響，「呆晒」；事發兩日，兒子仍感不快，三次問他：「點解個公仔咁恐怖。」鄭昨日為兒子向學校請假一天。



網絡流傳片段，男童當時背部挨向大公仔，後者倒下，男童不知所措。鄭看過短片後形容「好心噏」，反問：「咁大件嘢挨一挨就跌，係咪應該圍住佢」、「唔係個個都係物理學家，知道挨一挨就冧。」但他身為家長，當時沒看管好兒子，亦有責任。



Kk plus前晚發聲明指，事發後雙方同意解決，強調處理方法由事主主動提出，但惹起大批網民留言批評。公司昨早移走聲明，而Kk plus昨午照常營業，收起所有高於一米的大型物品，店方人員說當時沒保護好展品，亦有責任。Kk plus母公司凱知樂國際傍晚稱，為事主一家帶來不便致萬二分歉意，並作慰問，同時全額退款，強調會作改善，避免同類事件發生。鄭回應傳媒時指，店方表現悔意，但他拒絕收店方禮品，「我為呢件事唔係嚟攞着數嘅」。