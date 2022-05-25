公仔無圍欄隔開 玩具店被指失責

事件引起不少網民熱議，絕大部份網民批評玩具店沒管理好展品，卻要無辜小童賠償。



大批網民認為，小童只想靠着公仔，不料出意外，屬無心之失，不應為事件負責，反斥玩具店為「碰瓷店」，大公仔過去多次在店內展示，曾見圍欄隔開，質疑今次沒任何措施保護展品，店方難辭其咎。大律師陸偉雄說，十歲以下小童毋須承擔刑事責任，但任何歲數人士不能免除民事責任，但要考慮案者有否構成犯案意圖，或因疏忽而犯案。今次事件中，涉事小童只有五歲，要證明其有意圖犯案，或因疏忽犯案的可能性低。