市民質疑定價過高 店舖：屬首版印刷原型品

事件曝光後，不少網民質疑那個一點八米「天線得得B」公仔，是「空心」製作，「一跌即碎」，質疑為何售價如此高昂，索價五萬多元。亦有網民質疑品質差，如果碎片傷人，隨時要賠償。



Kk Plus聲明中解釋，該大型擺設實是「首版印刷之原型品」，強調「原型品」的成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等。KK Plus指，該擺設只作觀賞之用，沒有承受壓力的韌性。