﻿警搗研製炸彈庫 3激進份子落網﻿

■警員檢獲面具、電路板、計時裝置等，以及共約三十公斤化學原材料。

激進份子疑製造土炮炸彈，針對官員。警方在黃大仙公屋破獲一個小型化學實驗室，疑研製炸彈，拘捕一名三十一歲男子，檢獲約三十公斤化學物，相信他準備用這些裝置和化學品製造炸彈，他同住的兩名家人亦被捕。自稱研製炸藥 煽惑襲警總警方指，由去年七月至今年四月期間，發現有激進份子在社交媒體通訊平台發佈信息，鼓吹暴力及煽惑他人，以不法手段恐嚇及騷擾司法人員及警務人員，當中有人自稱使用日常用品研製炸藥，並煽惑他人襲擊警察總部。警方調查後，周一在黃大仙一個公屋單位，拘捕一名報稱電腦技工的三十一歲男子及其兩名家人，分別涉嫌「製造爆炸品」，以及「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」。警方不排除拘捕更多人。調查期間，警員在屋內其中一個房間內發現電路板、計時裝置等裝置，以及約二十公斤化學原材料，包括氯酸鉀、硫酸鈉等，懷疑現場是製造爆炸品的小型實驗室。隨後，又在該電腦技工於新蒲崗租用的一個迷你倉，發現十至十五公斤不同種類的化學物，有機會用作製造炸藥。警方指，視乎實驗室某些工序，有理由相信他以這些化合物製造炸藥。實驗室迷你倉檢30公斤化學物爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，現場發現大量化學物及實驗室工具，經過初步分析化學物質，相信包括土製TATP、HMTD，兩者均是非常危險的爆炸品，即使少量都可以導致嚴重死傷，常用於國際恐怖份子。警方仍在調查有關化學物質的數量，可以製作多少爆炸品，但相信足以製造相當大量的爆炸品。