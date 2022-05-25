  • 2022年5月25日 星期三
  • 24º
  • 97%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 天線得得BKk plus5萬蚊暗角之彎Alton

日報新聞 > 港聞

旺角警署外現仿製槍 拘26歲女

2022-05-25 列印
■旺角警署通菜街車閘發現可疑物體，內藏一支曲尺手槍、一部手機及懷疑「法輪功」派發報紙。
Previous Next

旺角警署外昨發現仿製手槍案，警方下午四時許在欽州街西近深旺道拘捕一名二十六歲女子，據悉被捕人曾干犯偷竊等案件，被捕後三緘其口，警方正追查動機。
疑犯有偷竊及藏攻擊武器案底

旺角警署上午十一時，一名警員在車閘約三十米位置等待同袍，準備乘警車外出執行任務時，發現一名可疑女子在閘口外的行人路徘徊，其後更取出一堆可疑物品，放置在出閘機橙色箱頂，然後離開。由於該名警員需趕往執行任務，故未有理會，完成任務返回警署時再視察，發現一支黑色曲尺仿製手槍及一部手機，於中午通知上司跟進。警方根據閉路電視影像在區內巡查掃蕩，發現一名與女疑人衣着服飾相似女子，將她拘捕，據悉疑犯有偷竊及藏有攻擊性武器案底。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd