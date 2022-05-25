旺角警署外現仿製槍 拘26歲女

旺角警署外昨發現仿製手槍案，警方下午四時許在欽州街西近深旺道拘捕一名二十六歲女子，據悉被捕人曾干犯偷竊等案件，被捕後三緘其口，警方正追查動機。

疑犯有偷竊及藏攻擊武器案底



旺角警署上午十一時，一名警員在車閘約三十米位置等待同袍，準備乘警車外出執行任務時，發現一名可疑女子在閘口外的行人路徘徊，其後更取出一堆可疑物品，放置在出閘機橙色箱頂，然後離開。由於該名警員需趕往執行任務，故未有理會，完成任務返回警署時再視察，發現一支黑色曲尺仿製手槍及一部手機，於中午通知上司跟進。警方根據閉路電視影像在區內巡查掃蕩，發現一名與女疑人衣着服飾相似女子，將她拘捕，據悉疑犯有偷竊及藏有攻擊性武器案底。