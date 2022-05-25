﻿Omicron BA . 2 . 12 .1首現本地個案﻿ ﻿幼稚園疑爆發六師生感染﻿



本港首度出現四宗Omicron BA.2.12.1本地感染個案，均與早前由美國抵港的染疫夫婦有關，其中太古城三期麥當勞證實出現爆發，上周公佈的染疫三母子帶有BA.2.12.1。另外，九龍塘國際英文幼稚園懷疑出現爆發，有六名師生感染。



本港新增二百五十宗新冠確診個案，太古城麥當勞群組再多三人中招，新感染的三十三個月大男童及其家傭都曾於本月十三日光顧上述麥當勞，男童的母親亦確診，群組累計八名顧客及一名家居接觸者染疫，涉及五張枱。衞生防護中心指群組源頭、由美國抵港的六旬女病人當日坐在近餐廳門口長枱，其餘患者的座位與她有一定距離。

太古城麥當勞多3人中招

中心表示，早前公佈染疫一家三口確認感染BA.2.12.1，病毒排序與源頭女病人完全一致，相信太古城麥當勞出現BA.2.12.1的爆發，料其他病人的基因分析結果會一樣。



同時，一名三十九歲男子亦確診，他月中曾探訪上述由美國抵港的男病人，新患者住柴灣已婚警察宿舍，潛伏期曾到訪粉嶺警察機動部隊總部職員餐廳及中央圖書館。



另有十八宗學校陽性個案，涉及十六名學生及兩名教職員，包括十三所學校，其中九龍塘國際英文幼稚園有六名師生感染，其中四名學生來自下午校同一班，一名學生來自使用同一課室的上午校班別，一名老師有任教上述兩班；不排除課室內有傳播，有關班別的學生要停課至本周五。