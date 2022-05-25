林鄭已打第4針 「疫苗通」持續

「疫苗通行證」第三階段將於下周二實施，市民須接種三劑疫苗。特首林鄭月娥表示，本港第二劑接種率還未達九成，第三劑也只是過半，故「疫苗通行證」須持續一段日子。她更指，因為年紀大，她已接種第四針。

接種率有提升空間



林鄭月娥指，本港的疫苗接種率還有提升的空間，第二劑接種率還未達九成，第三劑也只是過半。



被問及有否取消「疫苗通行證」的指標，她回應指很難說，因現時新冠病毒會有變化，所以「疫苗通行證」可能仍須持續一段日子。



她指，近期本港疫情平穩，但無可避免會有波動，雖然近日出現多個感染群組，但都是可控；學校已復課逾一個月，情況令人放心；但在七月任期完結前，非常不可能放寬邊境防疫措施。