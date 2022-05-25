  • 2022年5月25日 星期三
  • 24º
  • 97%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 天線得得BKk plus5萬蚊暗角之彎Alton

日報新聞 > 港聞

美股中段跌445點

2022-05-25 列印
Previous Next

美股陸續公佈首季業績，部份企業表現令市場失望，美股早段顯著下跌。

杜指中段報三一四三四點，跌四百四十五點；納指則報一一一二四點，跌四百一十點。滙控美國預託證券價格見五十點八六港元，升一點四六港元；騰訊則見三百二十九點九一港元，跌八點零九港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd