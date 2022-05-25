612基金5信託人否認違社團條例

「612人道支援基金」五名信託人，包括大律師吳靄儀、天主教香港教區榮休主教陳日君、歌手何韻詩、嶺南大學前學者許寶強及前立法會議員何秀蘭，連同基金秘書施城威，涉嫌沒有遵循《社團條例》要求為基金註冊。六人各被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪昨提堂，眾被告否認控罪。案件排期於九月十九日審訊，暫定五天審期。



控方指估計有十七名證人，料絕大部分事實證供將不受爭議。辯方則指將提出法律爭議，而本案癥結會是「基金是否一個社團」。



另外，香港大律師公會確認接獲警方國家安全處就「612基金」案件的投訴，指有大律師涉嫌在提供法律服務時有專業失當行為；公會執委會正調查。