組織印製刊物 慢阻肺病患者隨時重溫資訊

慢阻肺病在香港並不罕見，但港人對此症認識不足，更有長年吸煙的患者在呼吸困難入院後，方知道慢阻肺病的影響深遠。香港復康會社區復康網絡委托香港民意研究所進行的網上問卷調查，正正反映了港人對此疾病認知不足的問題。



問卷調查成功訪問了約3100位受訪者。香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進先生說，調查有近八成半人指自己完全不認識或不太認識慢阻肺病。「不少受訪者誤以為慢阻肺病是因正常機能退化、氣管敏感、哮喘、傷風感冒、免疫力低等。」但香港胸肺學會會長林倩雯醫生解釋，這些情況與慢阻肺病並無直接關係，長期吸煙才是導致慢阻肺病的最主要風險因素。



至於治療後的肺功能恢復，調查中有七成半人認為可以，包括可完全恢復、可恢復大部分和可恢復一些。香港胸肺基金會主席何重文醫生解說，目前醫學界未有藥物可以逆轉患者的肺部功能，只可以用藥控制病情，當中常用的是吸入式藥物。但何重文醫生說，慢阻肺病的患者大多也是長者，他們肢體不協調的問題致使他們難以正確使用吸入式藥物，令病情難以受控。



調查亦有探討患者忘記用藥步驟的情況。有一成半受訪者有使用吸入式藥物的經驗，當中有超過一半人曾忘記吸入式藥物的使用步驟，當他們忘記用藥步驟，部分人會尋找網上影片和網上文章以獲得資訊。不過，當中只有不足一半人指出，他們能夠判斷網上資訊是否正確。



為讓患者可以方便地重溫相關資訊，香港復康會社區復康網絡印製「慢阻肺病知多啲」小冊子，訪問多位專業人士，包括醫生、物理治療師、職業治療師、藥劑師、護士、營養師，並附有短片，提供全面資訊，現已出版。