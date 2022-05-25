加強應對緊急事件協作能力 ﻿跨部門「反恐﻿﻿」模擬車輛運危害物入境﻿

演習模擬海關人員在入境私家車檢查大樓進行清關時，發現一輛跨境私家車的司機懷疑與恐怖活動有關，並從車內搜出懷疑危害物質。為免危害物質洩漏，海關人員隨即啓動緊急應變計劃，並即時通報消防處，亦將懷疑與恐怖主義有關的線索通報跨部門反恐專責組跟進。消防處人員接報後亦迅速到場處理，並調派危害物質專隊處理有關危害物質及進行洗消程序。
是次演習提升海關和消防處前線人員處理反恐情報和危害物質事故的能力，並加強兩個部門應對緊急事件的協作和溝通。
3萬 店方致歉退款一名五歲男童隨父母逛玩具店，踫跌一個標價五萬多元的「天線得得B」大公仔，爆裂毀爛，父親賠款三萬多元了事，其後兒子疑似受驚，須向學校請假一天。事發經過片段曝光，大批網民替父子不值，斥...
2022-05-25
台灣海巡署安平艦昨晨在屏東外海，成功試射「雄風二型」反艦導彈，命中位於蘭嶼外海百多公里的靶艦。台灣傳媒報道，海巡署六百噸安平級軍艦安平艦（CG601），在昨天清晨六時許於屏東九鵬基地外海，首度試射雄風...
2022-05-25
烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方加強對俄制裁，包括禁運俄羅斯石油，並強調只願會見俄羅斯總統普京討論停戰，但與俄方重啟談判十分困難。澤連斯基向瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表視像講話，稱世界不能被野蠻力量統治，...
2022-05-25
東鐵線過海段通車，利好鐵路沿線屋苑。據《星島地產網》報道，美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山海栢花園5座低層B室，獲鍾情鐵路上蓋物業的買家以678萬承接，呎價約17208元。李天傑表示，海栢花...
2022-05-25
美股隔晚急彈，惟美股期貨受壓及A股偏軟，恒指昨日低開49點報20420點，及後跌幅擴大，午後低見19989點，尾市跌幅收窄，恒指收報20112點，跌357點；國企指數收報6883點，跌139點；科指收...
2022-05-25
摩連奴十二年前帶領國際米蘭贏得歐聯後，意甲便由盛轉衰再無球隊問鼎歐戰錦標，他本人的仕途亦同樣急轉直下，近年敗走英超。這名葡萄牙籍教頭今季重返意甲執教羅馬，東山再起領軍殺入首屆歐協聯決賽，今晚終極戰若在...
2022-05-25
35歲郭玥彤（前名郭穎兒，Celia K.）2010年以O靚模身份出道，出過寫真拍過電影，2016年跟生意人李冠鋒結婚並淡出幕前，先後誕下3個女兒。早前她先後亮相ViuTV《媽咪Kingdom》及TV...
2022-05-25
五歲小童開心逛玩具店，背脊碰倒一個大公仔，致令倒地破裂，小童被嚇呆，父親起初不清楚事發經過，即時賠錢，以求息事寧人。但隨着網民公開相關短片，見到大公仔未作任何鞏固，也沒圍欄，任何人行過輕輕觸碰，或會變...
2022-05-25
第五場五班一二○○米。「帝豪精彩」父系出自「詩人之聲」，此系馬在港絕不算成功，曾勝的只有一匹低班馬「葵涌精英」，所以前駒在港二十二戰未勝，本來亦毋須太意外。不過，「帝豪精彩」在港初出一役已上名，照理絕...
2022-05-25