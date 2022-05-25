加強應對緊急事件協作能力 ﻿跨部門「反恐﻿﻿」模擬車輛運危害物入境﻿

■「跨境司機」懷疑與恐怖活動有關。

香港時刻要警惕不同模式的恐怖襲擊，海關和消防處前天下午在香園圍邊境管制站海關入境私家車檢查大樓，聯合展開代號「護城」的反恐情報及危害物質事故演習，有近一百名消防處、海關和警務處人員參與。演習模擬海關人員在入境私家車檢查大樓進行清關時，發現一輛跨境私家車的司機懷疑與恐怖活動有關，並從車內搜出懷疑危害物質。為免危害物質洩漏，海關人員隨即啓動緊急應變計劃，並即時通報消防處，亦將懷疑與恐怖主義有關的線索通報跨部門反恐專責組跟進。消防處人員接報後亦迅速到場處理，並調派危害物質專隊處理有關危害物質及進行洗消程序。是次演習提升海關和消防處前線人員處理反恐情報和危害物質事故的能力，並加強兩個部門應對緊急事件的協作和溝通。