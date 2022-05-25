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上水寶石湖邨11日4縱火 中年漢被捕

2022-05-25 列印
■上水寶石湖邨珊瑚樓，11日內發生4宗縱火燒垃圾案件。
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上水寶石湖邨出現縱火狂徒，珊瑚樓於十一日內發生四宗縱火案，最新一宗發生於昨日凌晨，一垃圾桶遭人縱火；警員其後在大廈內截獲一名形跡可疑男子，經調查後以涉嫌縱火將他拘捕，不排除他與近日發生在大廈內多宗縱火案有關連。

寶石湖邨珊瑚樓昨凌晨一時許，一垃圾房有煙冒出，多輛消防車及警車接報到場，發現是其中一樓層的垃圾桶起火，火勢迅速被撲熄，無人受傷，消防員初步相信火警有可疑，警員其後在大廈內截獲一名形跡可疑四十二歲男子，帶署扣查。

這已是珊瑚樓十一日內發生的第四宗同類縱火案，對於大廈接連發生縱火案，有居民感到擔心；警方正調查被捕涉案男子縱火的真正動機。
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