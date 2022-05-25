機場救援演習 逾20單位部門參與

■逾350名來自約20間機構及政府部門的代表參與演習。

機管局指機場昨天展開飛機事故及救援演習，為第三跑道於今年啟用作好準備；超過三百五十名來自約二十間機構及政府部門的代表參與演習。HK Express為參與演習的航空公司，演習模擬一架載有三十人的A320neo型抵港客機，在降落時突然遇上強風傾側，於修正時客機右邊引擎與第三跑道發生碰撞，然後起火，消防處及警務處等抵達現場滅火及救援、提供醫療、傷者運送等支援，模擬處理死者、拯救受傷旅客及機組人員。機管局指是次演習提供寶貴機會，測試在新跑道處理緊急事故的應變能力。