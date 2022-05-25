調查：八大反性騷擾政策達標率微降

新婦女協進會昨天公佈 「大專院校反性騷擾政策檢視清單（二○二○/二一）研究報告」結果，八大院校整體達標率平均值為七成八，較二○一七/一八年的調查七成九有輕微下降；團體建議須註明性騷擾行為的最嚴重後果，為終止合約或開除學籍。是項研究以四十三項的檢視清單審視及比較各大專院校的反性騷擾書面政策，分別為處理投訴程序，及政策施行等。自資院校的整體達標率由一七/一八年度的四成九，上升至五成四。婦進指各院校舉辦的學習活動多元化，包括到其他機構實習、外地交流等；參與的可能包括校外人士，僅以「發生在校園範圍內」、「學習/上班時間內」來界定性騷擾事件的保障範圍會有不足。