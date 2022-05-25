生產力局連奪多個海外殊榮 落地創新研發 幫助香港工業發展

生產力局繼於「日內瓦國際發明展2021」中勇奪38項殊榮，近日再於國際獎項盛事中連下兩城。兩項創新發明「電流輔助訂製板金自由成形技術」及「近視風險因素監測智能眼鏡」，於美國華盛頓舉行的「2022 TechConnect世界創新會議暨博覽會」上獲頒Innovation Awards。前者協助業界縮短至少80％產品製造時間，後者則透過實時數據分析，減慢兒童近視加深速度，相信兩項創新研發能為製造業及醫療健康業作出莫大貢獻。另外，本局年度品牌推廣活動《成就智上》於由MARKETING-INTERACTIVE舉辦的PR Awards 2022中榮獲亞太區認可，奪得「最佳企業事務策略」銅獎，實在可喜可賀。



從兩個不同界別但均極具權威的機構手上接過多個獎項，絕對肯定了我們整個團隊所付出的努力，令人鼓舞。無論做研發還是推廣，創新一直是生產力局工作的重中之重。我們致力研發創新科技方案，協助客戶解決業務痛點並實踐升級轉型，亦會透過利用全管道傳訊方式推廣多元化創新科技解決方案及服務，與持份者建立更深的聯繫，支持各行各業再創高峰。



展望未來，生產力局會繼續在各個方面敢創敢想，把具潛能的創新概念真正「落地」，並利用本局的工業 4.0 專業知識和經驗，將具影響力的創新方案商品化，惠及更多中小企業，同時為本地工業創優增值，令香港再創佳績。

撰文：

香港生產力促進局主席

林宣武先生