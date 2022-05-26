MIRROR演唱會 三成飛實名賣 議員倡立法趕絕黃牛黨

■MIRROR將在紅館舉行十二場演唱會，當中三成門票會以實名方式發售，冀遏止炒風。

男子偶像團體Mirror定於今年七至八月在紅館一連舉行十二場演唱會，未公開售票就掀起撲飛潮，網上有傳頭排座位被炒至四十四萬元一張。為打擊「黃牛黨」，MIRROR團隊宣佈，各唱會門票以實名制發售，詳情稍後公佈。政府回應，今次是紅館首次試行實名制售票，並主動聯繫主辦方提供協助。但有政黨透露，據了解僅得三成門票公開發售，恐不少內部認購飛仍會出現炒賣問題，呼籲政府立法，杜絕黃牛黨。MIRROR團隊在社交媒體發文，形容觀眾對演唱會反應十分熱烈，「知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦」，因此宣佈七至八月在紅館舉行的十二場演唱會門票以實名制形式，經城市售票網公開發售，詳情稍後公佈。MIRROR演唱會門票價格分一千二百八十元、八百八十元及四百八十元三種，如何發售，萬眾矚目。康文署將協助主辦單位康文署說，為打擊門票炒賣，署方主動與Mirror演唱會主辦機構商討售票及入場安排，歡迎對方積極配合採用實名制，減低門票炒賣機會。署方會提供協助，並呼籲持票市民提早到達紅館。民政事務局亦指，「城市售票網」的票務系統可以支援實名制，加上業界自願參與，今次將是首次在紅館試行流行演唱會實名制。署理民政事務局局長陳積志相信，實名制可減低門票炒賣和高價代購等行為，保障公眾利益，確保樂迷有公平機會購票，令演藝業有更健康發展。但這次或是「小實名制」，炒風仍有機會出現。民建聯與陳積志會面後透露，據悉Mirror演唱會約三成門票公開發售，只許退票不可轉讓。民建聯立法會議員鄭泳舜歡迎Mirror實名制售票安排，但措施只屬「一次性」，不足以杜絕黃牛黨，已建議政府立法，獲對方積極回應。民建聯亦建議，日後演唱會主辦方應提高公開發售的門票比例，讓市民更易買票。政府曾於一八年建議採取實名制售票，並將紅館、伊館納入《公眾娛樂場所條例》，條例訂明不容許任何人以高於門票本身的價值售賣門票，同時要求業界減少內部認購，但因演唱會業界有不同意見，至今未推行。演出業協會：一刀切實名制不合適演出業協會認為，實名制能否有助杜絕門票炒賣，成效有待觀察，尊重個別演出機構的決定，但暫未能知悉相關機構的具體操作，需時研究。會方又指，一刀切實施實名制並不合適，建議政府立法將炒賣活動列為刑事化罪行，強調這才是治標治本的方法。黃牛現象在本港出現多年，早於一八年日本作曲家久石讓來港舉行音樂會，門票開售十分鐘即被搶購一空，被炒至一萬四千元一張，主辦方宣佈加場並引入「抽籤實名制」，成功趕走黃牛黨。其後本港多個大型戶外音樂會，亦曾採用門票實名制，觀眾須提早到場確認身份，整體過程暢順。旅發局去年主辦「香港跨年倒數演唱會」，MIRROR是表演歌手之一。當時門票採取實名制，不能更改資料及轉讓，入場觀眾須持有實名門票，與門票名字相同的身份證等。