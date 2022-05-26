新招反炒場 10人違規「停賽」

公共體育租場炒賣嚴重，康文署為進一步打擊「炒場黨」，由五月一日起出新招打擊「炒場」，短短二十日內發現超過二百次租用人簽場後不在場情況；有十人因一個月內兩次違規被禁止預訂場地九十日。有議員認為，署方算「交出功課」，但措施治標不治本，建議當局增加場地供應。



署理民政事務局局長陳積志書面回覆立法會議員質詢指，遏止炒場的新措施由駐場職員執行，涉超過三百五十名員工，現階段毋須安排額外人手。民建聯立法會議員顏汶羽認為，署方算是「交出功課」，但康體場地長期供不應求，措施只治標不治本，對遏止「炒風」幫助不大，因「炒家」或會另外聘請人士坐在場內，以符合現行要求。他強調，將炒場的額外成本轉嫁給願支付更高炒價的「顧客」，只會變相令場地炒得更貴。為此，建議政府增加場地供應、改善場地分配機制、加強巡查及執行罰則等。