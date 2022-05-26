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親子好去處│6個可踩水上單車地點 最適合小朋友放電

2022-05-26 列印
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疫情放緩，小朋友終於可以參加戶外活動放電，今次為大家介紹6個可以踩水上單車的地方，各位爸爸媽媽可以趁天氣未算太熱同小朋友一齊去玩啦！
詳情：https://bit.ly/3LHXw41


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