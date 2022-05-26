警隊購內地第4代裝甲車 全車防彈料下月投入使用

現役「銳武」裝甲車反修例期間頻繁出動，加速機件損耗。警隊再添新裝備，購入由內地製造的第四代裝甲車「劍齒虎」，它設催淚炮及聲波驅散器，其保護力亦比上一代再勝一籌；裝甲車上月已交付機電工程署測試，預計下月正式投入使用。



根據內地傳媒報道，裝甲車裝有搜索燈、催淚炮、升降照明燈、聲波驅散器等裝置，亦有全方位紅外線攝錄系統，車內可容納十人。裝甲車配備多孔發射器，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統。據悉，其車身為深海藍，全車均可防彈，包括玻璃，車胎即使漏氣後亦可繼續行駛。