婦人遭天拿水布掩面 千元現金及手袋被搶走

北角發生行劫案。有婦人返家途中遭獨行賊以染有天拿水毛巾掩面，一度失去反抗能力，被搶去載有一千元現金手袋，其後她疑吸入刺鼻液體後不適送院，暫未有人被捕。



遇劫五十歲女子姓王，與家人同住英皇道新都城大廈一單位。前晚十一時許，王從外返家，並如常乘坐電梯上樓，至大廈走廊時，一名匪徒從後走近，不由分說以一條疑染有天拿水毛巾掩着其口鼻，搶去其載有一千元現款手袋拔腿而逃，她慌忙返家通知丈夫。



據了解，天拿水會刺激皮膚及眼睛，或經皮膚滲透，可引致噁心、暈眩、昏迷等；持續吸入會對中樞神經系統、腎臟等造成破壞。