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日報新聞 > 港聞

美股中段升145點

2022-05-26 列印
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美國聯儲局在香港時間今日凌晨二時，公佈上月的議息會議紀錄，美股早段企穩。杜指中段報三二○七三點，升一百四十五點；納指則報一一三六六點，升一百零二點。滙控美國預託證券價格見五十一點四九港元，升零點五四港元；騰訊則見三百三十一點八一港元，跌二點一九港元。
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