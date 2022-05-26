首輪教師基本法測試 逾七成人及格

公營學校新聘任教師須通過《基本法》測試，教育局早前舉辦兩輪測試，共一萬二千人應考，首輪有超過七成人及格，次輪仍然批改中。教育局局長楊潤雄（圖）說會將測試範圍逐步擴大，考慮是否涵蓋直資學校及代課老師等都需要參與測試。

教局：測試範圍逐步擴大



楊潤雄指第一輪測試已於本年一月舉行，第二輪測試因疫情嚴峻延至五月舉行，次輪測試仍在批改，料本月底至下月初會有結果。他指大部份學校未展開新學年的招聘工作，相信學校不會因為《基本法》測試的要求，在招聘上有困難；強調如有學校出現特殊情況，教育局願意作個別考慮。



楊潤雄指，局方會檢討有關安排，包括測試模式如是否一年一次、測試內容等。教育界議員朱國強指有校長憂會影響人手招聘，但楊潤雄相信有足夠時間做準備。