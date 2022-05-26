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大埔公路驚見白色「泡泡蟲」飄浮半空

2022-05-26 列印
■不少網民都認為該條「泡泡蟲」非常可愛。
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大埔公路驚見一種毛茸茸的白色球體飄浮半空，引起網民熱議，不少人覺得「好可愛」，但有專家料屬本港常見的昆蟲。

該團白色球體內有一條由肉色昆蟲，身體被包裹在白色毛中。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源接受傳媒查詢時指，估計是吹綿蚧殼蟲。據了解這種害蟲常群集在嫩芽上，可令植物整株枯死。
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