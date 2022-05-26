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巴士插針一周兩宗暫未有人被捕

2022-05-26 列印
■巴士座椅上發現縫紉針，兩男乘客受傷。
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再有巴士刺客出現。荃灣站公共運輸交匯處昨午一輛68M九巴上，一名三十六歲男乘客下車後感背部刺痛，並在褲發現一支針，通知車長報警。警方檢獲一支三厘米的針，列作普通襲擊，暫未有人被捕。九巴發言人指座椅上發現縫紉針，會配合警方調查。

一名八歲小三男學生亦在周一乘坐43M路線城巴時，被座椅上的針拮中臀部受傷。
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