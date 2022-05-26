一名八歲小三男學生亦在周一乘坐43M路線城巴時，被座椅上的針拮中臀部受傷。
巴士插針一周兩宗暫未有人被捕
一名八歲小三男學生亦在周一乘坐43M路線城巴時，被座椅上的針拮中臀部受傷。
MIRROR演唱會 三成飛實名賣 議員倡立法趕絕黃牛黨
男子偶像團體Mirror定於今年七至八月在紅館一連舉行十二場演唱會，未公開售票就掀起撲飛潮，網上有傳頭排座位被炒至四十四萬元一張。為打擊「黃牛黨」，MIRROR團隊宣佈，各唱會門票以實名制發售，詳情稍...
2022-05-26
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解放軍台海多兵種演練 嚴正警告美台勾連
美國總統拜登結束亞洲之行，先後到訪南韓和日本，表達強化軍事同盟合作，並啟動「印太經濟框架」及召開四方安全對話，均劍指中國。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校（見圖）昨日表示，近日解放軍東部戰區在台島周邊海...
2022-05-26
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18歲槍手轟祖母後闖校園 德州小學大屠殺最少21死
美國德州一間小學周二發生嚴重槍擊案，二十一人在事件中喪生，十八歲男槍手被警察當場擊斃。美國總統拜登發表全國電視講話，形容是次槍擊案是「大屠殺」，呼籲國會盡快通過加強管制槍械法例。槍擊案發生在當地時間周...
2022-05-26
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屋苑海景優質戶連錄成交
二手交投持續，其中擁有海景的優質戶備受追捧。據《星島地產網》報道，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳MONTEREY高層B室，面積789方呎，擁全海景，以2090萬易手，呎價26489元，造價...
2022-05-26
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大行唱好車股熱炒 港股乏力微升59點
美股期貨早市造好，加上A股回暖，恒指昨日輕微高開3點後窄幅上落，恒指收報20171點，升59點；國企指數收報6898點，漲15點；科指收報4043點，升11點，成交金額1034億元。繼國策支持汽車購置...
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維迪斯衝歐決戰 再創奇蹟
維迪斯於荷甲歐協聯附加賽準決賽次回合，奇迹反勝烏德勒支晉級，今晚決賽首回合作東迎戰阿爾克馬爾。前者教練利斯殊誓言領軍再創奇蹟，今仗入球重任將交給聯賽次席射手奧賓達，以延續對賽旺主場一方的往績，二點九倍...
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趕拍新劇未能抽空綵排 Anson Lo「快閃」 跳唱三曲惹尖叫
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆、AL）、MC（張天賦）、馮允謙、許廷鏗、Serrini、陳蕾、Dear Jane等歌手，前晚齊為《CHILL CLUB Keep Going演唱會》獻唱。AL...
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李一飄 - 以社會觀感為重 壓公僕加薪平爭議｜社論
公務員薪酬趨勢調查日前出爐，建議低中高級公務員分別加薪百分之二點○四、百分之四點五五和百分之七點二六，公眾嘩然，皆因過去兩年疫情下百業蕭條，失業率飆升，保得住飯碗的打工仔，無奈被放無薪假，甚至減薪，但...
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希威森後上封王 班德禮包辦第四口孖寶 羅富全三W開心精神
昨晚谷戰練馬師以羅富全成績最好，先後勝出「合約精神」、「大眾開心」和「越駿知己」，賽後在榜首領先蔡約翰三W。而班德禮憑姚廄「玩具達人」和容廄「帝豪精彩」起孖，但騎師王卻不敵希威森，後者憑「宜春輝煌」食...
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