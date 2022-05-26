誇啦啦藝術集匯推出digiAFTEC®網上學習平台 線上線下趣學戲劇啟發創意思維

誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）是本地提倡藝術融入在教育的劇團，致力鼓勵創意學習。疫情顛簸令劇團奮發開展 digiAFTEC®平台，推出「青少年劇場入門指南」（A Young Person's Guide to the Theatre）免費網上課程。劇團為了連結網上與實體學習體驗，同時設計舞台模型及紙本創作筆記，以及舉辦延伸戲劇工作坊。8至88歲的大小朋友都能一起參與，透過digiAFTEC®平台啟發創意，千萬不要錯過劇團推出的精彩免費學習資源。網上學習費用全免全套digiAFTEC®「青少年劇場入門指南」網上課程共設九章節，均由本地及英國戲劇教育專家設計編寫，英語淺白適合本地小四以上程度使用。課程內容共設九章節，已登記用戶可分期解鎖不同內容，首三個章節現已推出。用戶可隨動畫主角舞台監督Cori探索希臘及亞洲戲劇起源， 360度環迴透視各式舞台，認識劇本創作過程，穿梭台前幕後不同範疇。另外，用戶可收看劇團製作的《蝦碌舞台實錄》真人舞台演出，參加當中的解難小遊戲、互動創作及分享作品。完成首三章節的用戶只要6月網上交回簡單問卷，就能繼續免費解鎖有關選角及演技的第四及第五章。餘下章節將解構舞台藝術：化妝髮型及服裝設計、佈景道具設計及燈光音響調配等，更有趣多元化的互動元素將陸續送上。免費登記：https://www.aftec.hk/digiaftec-ypg/在家也能搭建私人小舞台劇團花了不少心思設計一套除「網課」以外的實體互動，「手工舞台黑盒套裝」是與網上課程相輔相成的學習小工具。一如玩具屋一樣，用戶可簡單剪貼砌成卡紙舞台，為佈景上色，設計角色道具等等，瞬間一個有演員、有佈景、可打燈的小巧舞台模型立即躍現眼前。用戶只要配合網上課程及創作筆記，自編自導自演自家製作，毫無難度。手工舞台黑盒套裝內含精美印刷工作本、卡紙主舞台、角色立牌、小燈、佈景、道具等材料包，舞台模型由本地紙藝設計單位Stickyline設計，其他組件也由本地專業舞台設計師參與策劃，制作認真，務求以最樸實的手法為用戶解構鏡框舞台結構。套裝售價為$150，用戶可於digiAFTEC®平台內訂購，並可在劇團誇啦啦位於石硤尾賽馬會創意藝術中心的辦公室或順豐香港自營網點自取。實體戲劇工作坊預告劇團善用暑假空檔，在8月6至18日在上環文娛中心及香港文化中心舉辦「青少年劇場入門指南」實體工作坊，分別有「演戲及即興創作工作坊」及「舞台製作工作坊」兩種，讓不同年齡的劇場愛好者可活用「青少年劇場入門指南」網上課程所學，考急才演技大鬥法，或者輕鬆投入舞台工藝手作。特別增設家庭組，歡迎家長與6歲或以上的小朋友一同分享舞台樂趣。工作坊正價門票$200，設學生半價優惠。門票將於6月24日於城市售票網及art-mate發售。活動詳情可留意劇團網頁：https://www.aftec.hk(資料由客戶提供)