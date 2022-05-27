國泰重建團隊 邀前機艙服務員回巢

國泰航空近日向已離職但選擇繼續聯絡的前機艙服務員發出電郵，邀請他們重新加入，指目前是合適時機重建團隊。國泰於電郵中稱，政府近期調整旅行限制和檢疫要求，支持逐步恢復往返香港的航班，相關變化對業務朝着正確方向邁出重要一步，期待未來數月可以讓更多乘客往返更多目的地，目前正是合適時機重建團隊，因此決定向已離職的機艙服務員發信，並在電郵中附上申請鏈結。



對此，旅發局總幹事程鼎一表示歡迎，樂見航空旅遊行業開始重新招聘員工，在經歷過去兩年的停頓後，現時需要時間重整旗鼓。