認清導致大腸頑疾主要風險因素 大學科研 護腸配方 有助抑制腸道惡菌加強保護膜

■大部分大腸癌是由瘜肉引致，也要慎防瘜肉復發。

■超重肥胖一族是導致大腸頑疾其中一個風險因素。

近年我們經常聽到「腸道健康」，究竟怎樣的腸道狀態才稱得上健康呢？現今香港人工作繁忙，作息不定時，加上不健康的飲食習慣，令腸道內的益菌逐漸流失，此消彼長下惡菌便會變多，造成腸道微生態失衡，甚至嚴重失衡。飲食習慣趨西化 間接增加腸道惡菌相信大家都知道腸道有很多細菌，有益的有害的都以共生狀態存在，而健康的腸道，益菌及惡菌應該處於均衡狀態，但現今香港人工作繁忙，作息不定時，加上不健康的飲食習慣，令腸道內的益菌逐漸流失，此消彼長下惡菌便會變多，造成腸道微生態失衡。有很多醫生表示要重整腸道微生態的平衡，首要是重建健康的生活習慣，包括作息要定時、三餐進食時間要穩定、多菜少肉、每天要有適量運動，這樣便可以減慢益菌流失，維持腸道微生態均衡。由於香港人的生活及飲食習慣愈來愈西化，愛吃紅肉及加工食品，間接增加腸道惡菌, 如長期置諸不理，年紀漸長時會加快大腸瘜肉的出現。過去十年間大腸頑疾的新增個案急升了27%大腸瘜肉是指大腸壁內黏膜組織不尋常的異常增生，是肉眼難以察覺的異常情況。在香港死亡率排第二、最常見的大腸頑疾很多時都是由一粒小小的大腸瘜肉演變而成，而大腸頑疾若於早期被確診並展開治療，其存活率是十分之高的。除了不良飲食習慣之外，年紀越大、家族遺傳也是主要成因。所以家中若有長輩曾患大腸瘜肉，後輩患瘜肉的機率也會大大提高，屬於高危人士。根據衞生署衞生防護中心資料， 導致大腸頑疾的主要生活和飲食模式風險因素包括：高危族 建議低纖飲食一族風險65% 少食紅肉和加工肉類、增加膳食纖維的攝入量，包括每日最少進食5份蔬果超重肥胖一族風險42% 體重指標（BMI）應介乎18.5-22.9之間，男士腰圍少於90厘米（約36吋）和女士腰圍少於80厘米（約32吋）吸煙一族風險增 14% 戒煙或避免吸煙飲酒一族風險增 10% 避免飲酒缺乏運動一族風險增 7% 每星期進行最少2小時30分鐘中等強度的帶氧體能運動要預防大腸頑疾及擊退腸道惡菌，有本地大學建議應在優化腸道微生態方面入手，以加強腸道黏膜和提升腸道保護力。最便捷的優化方法莫過於服用含有兩種嗜熱鏈球菌、刺雲豆膠，以及3種特選雙歧桿菌的「M3XTRA 微生態護腸配方」，此配方由本地大學腸道微生物群研究中心研發，有助強化腸道物理屏障及確保活益菌定殖腸道。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌，可於任何時間服用，隨餐食用效果更好。假若自己或親友是上述高危一族的話，不妨嘗試服用護腸配方以降低腸道疾病風險。