中大師生參研超大黑洞

國際合作計劃「事件視界望遠鏡（The Event Horizon Telescope）」公佈全球首張銀河系中心─「人馬座A*（Sgr A*）」 的影像，證明這個距離地球約二萬六千光年及四百萬倍太陽質量的天體，是個超大質量的黑洞。中文大學物理系講師梁寶建博士及本科生陳天諾是研究團隊唯一來自香港的成員。梁寶建研究及計算黑洞附近氣體的運動，以及氣體流入黑洞的確切機制。