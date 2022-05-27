中大師生參研超大黑洞
日下月開關 港人免隔離
不少港人渴望重遊日本，下月將如願以償。日本首相岸田文雄宣佈，六月十日起進一步放寬入境措施，恢復接待外國遊客入境，但只限有導遊陪同的旅遊團。日本外務省文件顯示，香港人入境日本後不用檢測及隔離。日媒報道，...
2022-05-27
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求穩心態互聯網行業最受青睞 逾4成內地畢業生優先考慮央企工作
畢業季將至，內地招聘平台獵聘網周二發佈《二○二二應屆大學畢業生就業數據報告》，不足一成的應屆大學畢業生認為就業形勢樂觀，逾四成畢業生優先考慮到國企、央企工作，表現出求穩心態。報告顯示，七成七畢業生認為...
2022-05-27
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英准車路士賣盤 阿巴莫域治不會獲益
英超批准美國商人托特伯利為首的集團，以四十二點五億英鎊收購車路士。英國政府周二簽發許可證，批准車路士賣盤。英國體育大臣杜慧詩表示，對交易不會令原班主阿巴莫域治（見圖），或其他受制裁個人得益，感到滿意。...
2022-05-27
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映灣園3房獲投資客790萬承接
二手市場議幅收窄，個別仍有單位以低市價成交。據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理黎景南表示，東涌映灣園最新促成5座低層D室成交，面積685方呎，3房套房間隔，享山景，叫價800萬，放盤約三個月，...
2022-05-27
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凱知樂股東趁高沽貨賺百萬
「天線得得B」事件中的Kkplus母企凱知樂（2122）股價周二離奇抽升，聯交所昨日披露，凱知樂第二大股東EUROJOY LIMITED（歐之樂）當日趁機在場內沽出600萬股凱知樂，平均作價每股0.1...
2022-05-27
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歐戰盃王 大滿貫 狂人有淚
周三歐協聯決賽，羅馬在阿爾巴尼亞中立場1:0小勝飛燕諾，摩連奴成為首位完成歐洲盃賽大滿貫的教頭。然而，此子近年執教生涯飽受批評，昔日的傲氣也不復見，故領軍奪冠一吐烏氣亦不禁留下男兒淚。在皇家馬德里、車...
2022-05-27
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計劃生B 譚俊彥姚嘉妮分享秘技 袁偉豪獲贈必中造人姿勢
在劇集《廉政行動2022》演ICAC總調查員的袁偉豪（Ben），唔經唔覺41歲，跟31歲張寶兒（Bowie）結婚近兩年的他有計劃生B，希望兩年內造人成功。《廉政》拍檔，同為父母的譚俊彥（Shaun）及...
2022-05-27
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李一飄 - 滅鼠不力 食環署多年不作為｜社論
大家行經街市，或深夜出街，不時遇見老鼠，有時會被嚇了一跳。傳媒的偵查報道，亦時常揭發舊區老鼠橫行。然而，負責滅鼠的食環署，每半年公佈的全港鼠患指數，長期處於低水平，與公眾觀感落差極大。申訴專員公署就此...
2022-05-27
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希威森後上封王 班德禮包辦第四口孖寶 羅富全三W開心精神
昨晚谷戰練馬師以羅富全成績最好，先後勝出「合約精神」、「大眾開心」和「越駿知己」，賽後在榜首領先蔡約翰三W。而班德禮憑姚廄「玩具達人」和容廄「帝豪精彩」起孖，但騎師王卻不敵希威森，後者憑「宜春輝煌」食...
2022-05-26
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