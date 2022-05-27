全球首創 微生物檢測大腸癌 靈敏度高達94% 小肉都驗到

1958年，世界胃腸病學組織（WGO）創始人Henry Cohen博士提出，將5月29日列為「世界腸道健康日」。腸道是人體吸收營養、排出廢物的重要器官，人體中有約90%細胞是來自微生物，它們大部分住在腸道當中。腸道微生物之間的相互作用形成腸道微生態，主宰人體健康。如腸道微生態出了問題不僅給個人帶來不便，還會嚴重影響生活質量。腸道微生物與大腸癌的形成腸道微生態與大腸癌息息相關，當我們的腸道長期暴露於失衡的微生態環境下，便會增加大腸癌形成的風險。過去二十年，大腸癌在亞洲地區越來越普遍，近年更有上升的趨勢；昔日結腸癌主要出現於西方社會，但由於東方人的飲食改變，開始傾向少菜多肉，而且生活模式西化及缺乏運動，導致越來越多亞洲人患上大腸癌。根據衛生署資料，大 腸 癌 在 本 港 致 命 癌 症 中 排 第 二 位 。 在2020年，大腸癌導致2287人死亡，佔癌症死亡總數的15.4%。據醫學研究發現：•只有12-35%的大腸癌與遺傳有關•大腸癌患者的腸道微生物與健康人士截然不同•腸道微生態失衡會促進大腸癌形成我們不能改變基因， 但卻能透過後天的生活和飲食習慣來改善腸道健康。市面上唯一可偵測小瘜肉的大腸癌風險檢測研究指出，大部份大腸癌都是由小瘜肉演變而成，因此及早發現大腸瘜肉對於預防大腸癌及改善存活率，有莫大的幫助。但小瘜肉並無癥狀不易察覺，因此需依靠特別的檢測才能偵測到。香港中文大學（中大）腸道微生物群研究中心利用獨有的亞洲人宏基因大數據，發現一系列腸道惡菌與大腸癌息息相關，量度這些惡菌不單可以偵測大腸癌（靈敏度超過90%），還可偵測到大腸瘜肉，包括小瘜肉。M3CRC大腸癌風險檢測是市面上唯一可偵測小瘜肉的非入侵性大腸癌風險檢測，而其偵測大腸癌的靈敏度更高達 94%，相當於結腸鏡檢查（大腸鏡）。M3CRC大腸癌風險檢測的特色：1.透過檢驗糞便內的細菌組合，偵測大腸癌, 瘜肉及瘜肉復發的風險2.偵測大腸癌的靈敏度高達94%，相當於結腸鏡（大腸鏡）檢查3.與其他非入侵性檢測相比，更能偵測到大腸小瘜肉4.可作一線篩查，而減少「非必要」的入侵性檢查（如大腸鏡）的風險5.除風險評估外，報告還會提供飲食建議，有助改善腸道健康如何預測大腸瘜肉及大腸癌風險？M3CRC 量度糞便中由香港中文大學發現的M3及另外3個微生物標誌物以及血紅素，再通過我們獨家開發的演算法，最後分別得出大腸瘜肉風險指數、大腸癌風險指數及大腸瘜肉復發風險指數，指數越高代表風險越高。M3CRC是市面上唯一可偵測小瘜肉的非入侵性大腸癌風險檢測，偵測大腸癌的靈敏度及特異度* 亦分別高達94%及85%，相當於大腸鏡檢查。相比市面上普遍的大便隱血測試（FIT），M3CRC偵測小瘜肉的靈敏度更高達5倍。檢測方法的靈敏度比較小瘜肉 大腸癌M3CRC大腸癌風險檢測 44% 94%大便隱血測試（FIT） 7.6% 66%何時接受M3CRC檢測?用作預測大腸瘜肉及大腸癌風險：45歲或以上美國癌症協會(ACS)建議45歲或以上人士定期接受大腸癌篩查，較高風險人士如有家族史、遺傳突變或有其他已知風險因素人士則應更早開始接受大腸癌篩查。若選用糞便測試為大腸癌篩查， ACS建議每隔1至3年復檢。詳情請諮詢你的醫生。用作定期監測腸道微生物健康：任何年齡M3CRC可以告知測試者是否暴露於有利大腸癌形成的惡性微生物環境中。任何人均可隨時接受檢測以了解與大腸癌相關的腸道微生物健康狀況。如有意接受檢測，請諮詢你的醫生。接受檢測的過程：1.收到M3CRC檢測套裝，當中包括收集糞便樣本所需的用具，讓你安在家中收集樣本2.樣本會在香港中文大學實驗室進行化驗3.由醫生解釋報告