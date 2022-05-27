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日報新聞 > 港聞

美股中段升515點

2022-05-27 列印
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市場逐漸消化美國通脹及加息的壓力，投資者開始趁低吸納，美股早段向好，標普指數重上四千點水平。杜指中段報三二六三五點，升五百一十五點；納指則報一一六九八點，升二百六十四點。滙控美國預託證券價格見五十一點八九港元，升零點六九港元；騰訊則見三百四十四點三六港元，升十點一六港元。
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