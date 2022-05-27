基因檢測識破肺癌病因 配對精準藥物於一線治療 助提升療效



吸煙是肺癌的主要風險因素，但實際上非吸煙人士也有機會患上肺癌，可能與基因突變有關。香港腫瘤學研究學會（HKOSG）創會主席、臨床腫瘤科專科李宇聰醫生指，其中MET基因突變常見例子有外顯子14跳躍突變，佔非小細胞肺癌病例中約3%，這類患者的預後比較差，在未有針對基因突變的標靶藥物出現之前，昔日患者一般只能接受化療。幸而，醫學界近年有針對MET基因突變肺癌的標靶藥物，而且證實用於一線治療，總緩解率接近七成。

李宇聰醫生引述一項研究指出，患晚期非小細胞肺癌的患者接受化療後，他們的整體存活期中位數為7.9個月、一年存活率為33%，總緩解率僅19%，可見化療的治療效果有限。



隨著標靶藥物的發展越趨成熟，李醫生指，現時非小細胞肺癌病例中，有接近約七成基因突變是已知並有相對應的標靶藥物。但前提患者需要透過基因檢測揪出病因，從而對症下藥。李醫生提醒，患者在選擇基因檢測前，需要衡量檢測基因的內容，檢測效率及所需時間。



一名本身沒有吸煙的習慣、年約50歲的女士，在去年4月診斷患上肺癌，再經過多種基因檢測及電腦掃描，診斷為MET基因突變肺癌，而且在肺部的癌細胞已經有轉移至淋巴及腦部。其後，醫生處方她使用標靶藥口服MET抑制劑，癌指數開始下跌，而且腦部的腫瘤已經逐漸消除。