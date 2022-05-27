ZOOM相睇「無癮」 實體互動受歡迎 寂寞的心「疫緩」即躍動 Speed Dating客戶激增3倍

■每場配對飯局約三小時，四人一枱。頭一小時吃飯，餘下時間就玩遊戲和聊天。

■疫情嚴峻期間，Yubi的配對公司改為ZOOM會面。

■黃嘉如說港人工作忙碌，對配對服務有一定需求。

疫情一波又一波，男女宅在家，難找觸電感覺，第五波疫情過去，病毒似收斂，限聚令放寬，寂寞的心蠢蠢欲動，主動出擊，尋找另一半。有配對公司透露，早前疫情阻隔，仍有少數男女透過Zoom Dating「相睇」，至近大半個月疫情大為紓緩，報名求愛的會員人數飆升三倍，即使每星期舉行兩場大型快速交友活動，亦火速爆滿，一位難求。專門提供男女配對服務的「香港婚活」負責人黃嘉如（Yubi）對本報說，男女交友配對服務，本地一向有剛性的需求，「早前疫情爆發，仍有很多人找伴侶，但又擔心染疫，所以我們就改為網上配對（Zoom Dating），這是沒辦法中的辦法。」Yubi形容當時每周舉行兩場網上配對，每次有五男五女，讓他們透過熒幕互相認識，「但都有會員堅持想見真人，但晚市禁堂食，就改為午飯或下午茶，有些索性不吃飯，選擇在海傍等空曠地方初相見。」每周兩場活動 供不應求疫情自上月起回穩，Yubi說很多會員要求舉行實體活動，「始終網上感覺不真實，望熒幕太久會亦疲累。」她重新舉辦實體配對活動，反應熱烈，「對比之前的網上配對，現在報名人數明顯上升，每星期兩場，每場三十人參加，人數多了三倍，當然會要求會員打齊疫苗。」除了飯局聚餐外，還有品酒、焗蛋糕和齊齊做瑜珈等，「飯局通常三小時，四人一枱。頭一小時吃飯，餘下時間玩遊戲同傾偈。」至於收費，Yubi要看會員的要求，「如果參加大型活動，收費由一百至三百多元不等，如果單對單約會，收費大約由一千至三千元。」Yubi解釋，有些會員只想認識具某些條件的異性，即使貴，也選擇單對單服務，「這種配對方式比較精準，成功率亦較高，我們事先會做詳細背景調查，對雙方較有保障。」參加配對的，多數為年紀介乎二十七至四十歲的適婚男女，「聽很多女會員說，寧願揀工程師，也不揀醫生、律師，覺得工程師比較少女同事，較有安全感，而男會員偏向喜歡工時穩定的伴侶，例如老師，容易夾時間見面。」如想加大成功率，Yubi說臨場表現很重要，「最好講一些輕鬆和大家都識的話題，嚴肅話題盡量不要說，切忌查家宅。」Yubi提醒求愛的心，當對方說話，一定給予回應，「如果整頓飯少出聲，又不分享話題，會扣很多分的。而男會員會着重對方有否笑容，聲線是否溫柔，女會員會看對方收入跟自己是否相稱。」另外，衣着打扮很重要，「看上去要乾淨親切，女的可穿連身裙和有踭鞋，不要性感和太運動型，例如瑜珈褲之類，男的最好穿恤衫和休閒長褲，千萬不要穿背心和球衣。」