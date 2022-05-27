九巴工會促加薪7%

九巴與員工代表召開首輪加薪會議，有工會代表要求全體員工加薪百分之七。



汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，員工已經凍薪兩年，形容近五、六個月很煎熬，員工收入平均少了三千至一萬元，至今仍未回復正常，直言「怎樣養妻活兒」。他又指，政府有望帶頭加薪，公務員薪酬最高加幅或達百分之七點二六，而本年初至今，物價指數差不多超過每名員工支出百分之五，故希望管理層答應工會要求，促成今年加薪。



他透露，管理層在會上指經營困難，港鐵新路線開通後，平均每日流失幾萬名乘客，收入銳減。但工會認為，公司過去兩年有盈餘，應該與員工分享成果，而非只向股東交代。